36 tattoo oo caddaalad ah iyo ilaahadda caddaaladda (iyo macnahooda)

Astaanta caddaaladdu waxay noqon kartaa hal cabbir, haweeney seef haysata, indhashareer iyo / ama qaadday miisaan. Curiye kasta oo matala astaanta caddaaladda wuxuu leeyahay hadh iyo macne u gaar ah. Aynu eegno waxa mid walba astaan ​​u yahay si aad u hesho naqshad tattoo ah oo qeexaysa shakhsiyaddaada qumman.

Miisaanku wuxuu ku soo bandhigayaa dheelitirka fasiraadaha kala duwan - mid ayaa xitaa laga yaabaa inuu ka sheego dhinacyada kala duwan ee nolosha - sidii wax sax ah. Waxay noqon kartaa isku dheelitirnaan shucuureed, mihnadeed ama jir ahaaneed. Shaqadeedu waa in la sameeyo sinnaan u dhexaysa labada walxood iyo in la soo afjaro khilaafka u dhexeeya dhinacyada. Sidaa darteed, haddii aad ka fekereyso tattoo miisaan, ogow in tattoo -gaagu kuu sheegi doono inaad isku dayeyso inaad dheellitirka noloshaada ilaaliso.

Haweeney indhaha ka xiran, badanaana xiran khamiis, waxay u taagan tahay astaanta caddaaladda indhoolaha ah. Ha iloobin inay inta badan gacanta ku haysato dheelitir, oo calaamad u ah dheelitirka, iyo tan kale - seef, si ay u fuliso xukunkeeda una soo celiso dheelitirkii lumay. Sawirkani waa sawirka ilaahadda Themis, ilaahadda caddaaladda. Kuwa xira shaatigahan waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin go'aan -raac aan eex lahayn.

Indho -shareerka indhaha daboolaya micnihiisu waa caddaaladdu waa indho -laawe, laakiin indho -shareerka mar walba ma joogo, xaaladdanna waxay ka dhigan tahay in caddaaladdu aanay ahayn indho -la ’sida uu malaynayo.

Seeftu sidoo kale waa astaanta caddaaladda. Sawirada qaarkood waxay muujinayaan seef la rogay, halka kuwo kalena ay muujinayaan libaax, taas oo macnaheedu yahay in xaqnimadu la timaaddo xoog.

Waxaan kaloo u arki karnaa "isha caddaaladda" inay tahay astaanta caddaaladda. Dadka ku labisan sawirkan oo lagu xardhay jidhkooda waxay gudbiyaan farriinta isha wax-arka oo dhan, isha wax-ilaalisa ee hubisa nabadda iyo xasilloonida dadka.

Tattooyadani waxay noqonayaan kuwo hal -abuur leh oo aad iyo aad u sii kordhaya oo dad badan ayaa jidhkooda ku yeelanaya. Miisaanku wuxuu u muuqdaa mid fiican xagga dambe ee sare maadaama naqshadu si fiican ugu habboon tahay, laakiin waxaad kaloo dooran kartaa laabta ama curcurka. Dhinaca kale, sawirka ilaahadda Themis waxaa lagu dhejin karaa meel aad u fidsan, tusaale ahaan, garabka, xabadka ama dhabarka.

Waa maxay sababta caddaaladda iyo ilaahadda caddaaladda tattoos ay caan u yihiin?

Tattoos oo ka muuqda mawduuca caddaaladda iyo ilaaha caddaaladda ayaa caan ku ah sababtoo ah macnaha qoto dheer ee calaamadda ah ee ay xambaarsan yihiin, iyo sidoo kale ururrada taariikhiga ah iyo dhaqanka ee la xidhiidha iyaga.

Astaanta caddaaladda: Fikradda caddaaladdu waa mid ka mid ah qiyamka asaasiga ah ee bulshooyin badan. Tattoo ee miisaanka ama calaamadaha kale ee caddaaladdu waxay noqon kartaa hab lagu muujiyo rumaysnaanta caddaaladda, iyo sidoo kale rabitaanka noloshaada. Ururada sharciga iyo cadaalada leh: Sawirada ilaahyada caddaaladda, sida Caddaaladda, tattoosku waxay calaamad u noqon karaan ixtiraamka sharciga, u hoggaansanaanta xeerarka iyo aaminsanaanta baahida loo qabo in loo hoggaansamo xeerarka sharciga ah. Macnaha taariikheed: Sawirrada cajiibka ah ee ilaahadda caddaaladda, sida Maya, Themis ama Astraea, ayaa xidid qoto dheer ku leh taariikhda iyo dhaqanka dadyow badan. Tattoos-ka sawirradooda waxay noqon karaan hab lagu muujiyo ixtiraamka hiddaha iyo caadooyinka dhaqameed ee taariikhiga ah. Quruxda iyo qaabka: Sawirada caddaaladda iyo ilaahyada caddaaladda ayaa lagu sawiri karaa qaabab qurux badan oo qurux badan, iyaga oo ka dhigaya kuwo caan ah oo ka mid ah kuwa jecel tattoos sida shaqooyinka farshaxanka. qiyamka shakhsi ahaaneed iyo waxa la aaminsan yahay: Dad badan, tattoos caddaaladdu waxay u noqon kartaa hab ay ku muujiyaan caqiidadooda shakhsi ahaaneed, aaminsanaanta runta iyo daacadnimada, iyo rabitaanka caddaaladda adduunka.

Sidaa darteed, tattoos u heellan caddaaladda iyo ilaaha caddaaladda ayaa caan ku ah sababtoo ah macnahooda qoto dheer ee calaamadda, quruxda, iyo awoodda ay ku muujiyaan caqiidooyinka shakhsi ahaaneed iyo qiyamka.