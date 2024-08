Tattoo xiddigle 170 (iyo macnahooda): 19 nooc

Xiddigaha ayaa ka mid ah calaamadaha ugu da'da weyn ee dhaqamo badan, diimo iyo nidaamyada caqiidada ee adduunkeena, taas oo ka dhigaysa sawirkan mid ka mid ah kuwa ugu awoodda badan adduunka. Macnayaashani waxay sidoo kale noqon karaan kuwo shakhsi ah: tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad sameyso tattoo xiddig si aad u muujiso hadaf gaar ah oo aad isku dayeyso inaad gaarto ama wax aad gaartay.

Xiddigaha waxaa badanaa lagu daraa sawirro iyo calaamado kale si kor loogu qaado macnaha tattoo shakhsi ahaaneed, iyo sidoo kale in la abuuro naqshad aad u adag oo xiiso leh. Tattoo xiddigaha sidoo kale waxaa lagu sawiri karaa qaab matala dhaqan gaar ah, oo la xidhiidha sawirka waqti, meel, ama dhaqan gaar ah. Wax kasta oo naqshadeynta tattoo xiddig ee aad doorato, waxaad hubin kartaa inay noqon doonto mid gaar ah oo gaar ah!

Taariikhda tattoos xiddigaha

Tattoo xiddiguhu waxay leeyihiin taariikh qadiimi ah oo xiisa leh oo ku fidsan dhaqamo iyo waayo badan. Dhaqamada kala duwan, xiddiggu wuxuu calaamad u yahay fikrado kala duwan sida hanuunin, ilaalin, iftiin ruuxi ah, xikmad iyo xitaa nasiib wacan. Halkan waxaa ah xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan taariikhda tattoos xiddiga:

Masar hore: Xiddigu wuxuu ahaa astaan ​​ilaahnimo iyo iftiimin ruuxeed. Masaaridu waxay u isticmaaleen xiddigta calaamad ka ilaalinaysa xumaanta iyo xusuusinta jidka ruuxiga ah. Giriigii hore iyo Roomaanka: Xiddiggu waxa lala xidhiidhin jiray ilaahyo iyo geesiyaal. Tusaale ahaan, xiddigta shanta gees leh, ama pentagram, waxay calaamad u ahayd ilaahadda Athena. Shiinaha: Dhaqanka Shiinaha, xiddigtu waxay la xiriirtay qaddar iyo nasiib. Tattoo-ga xiddigaha ayaa caan ku ahaa dadka aaminsan falaga. Tattoo xiddigaha ee dhaqanka casriga ah: Iyada oo ay soo baxday tattoos ee dhaqanka reer galbeedka, xiddiggu wuxuu noqday ujeedo caan ah. Inta badan waxay la xiriirtaa riyooyin, rajooyin iyo rabitaanno. Tattooyada noocan oo kale ah waxay yeelan karaan qaabab iyo macnayaal kala duwan iyadoo ku xiran naqshadda iyo macnaha guud.

Tattoo xiddigaha waxaa lagu samayn karaa qaabab kala duwan, laga bilaabo fudud oo yar ilaa mid adag oo midab leh. Waxay macno kala duwan u yeelan karaan dad kala duwan, iyagoo ka tarjumaya waxay aaminsan yihiin, riyooyinkooda iyo dariiq nololeedkooda.

Macnaha Tattoo xiddiga

Guud ahaan, inta badan naqshadaha xiddigaha caanka ah waxay yeelan doonaan macnaha soo socda:

Rabitaanka / Rabitaanka

Guul

Guul

Nasiib wacan

Midnimada

Wac

Dheelitirka

Shakhsi ahaaneed

Badbaadinta Kansarka Naasaha

Xubin ka tirsan Ciidanka Badda ama Ilaalada Xeebaha

Xamaasada ciyaarta fiidiyowga

Isbeddel diimeed / iimaan

Kala duwanaanshaha Sawirka Xiddiga

1. Tattoo xiddig yar

Tattoo xiddig yar ayaa yeelan kara macno badan - ka dib oo dhan, xiddiggu waa mid ka mid ah calaamadaha ugu muhiimsan ee dhaqamada iyo diimaha adduunka! Ku darista saamaynta dhalaalaya waxay tusi kartaa shakhsiyadaada firfircoon ama waxay tusin kartaa inaad samaysay wax muhiim ah ama macno noloshaada u leh.

2. Xiddig-toogashada tattoo ama majaajiliistaha.

Xiddigaha toogashada ama majaajilada, si sax ah loo dhigo, inta badan waa calaamado nasiib wacan. Tani waa sababta naqshadda tattoo xiddiguhu ay muujin karto nasiibkaaga.

3. Tattoo qoraxda iyo xiddigaha Filibiin (saddex xiddigood iyo hal cadceed).

Sawirkan, oo ku sawiran calanka Filibiin, waa tattoo caan ku ah dadka ka soo jeeda Filibiin ama hiddaha . Sawirkan, qorraxdu waxay leedahay siddeed fallaadho, oo mid kastaa u taagan yahay gobol ku yaal Filibiin, iyo mid kasta oo ka mid ah saddexda xiddigood oo ka dhigan mid ka mid ah saddexda kooxood ee jasiiradaha ugu waaweyn Filibiin.

4. Tattoo qaab xiddig Celtic ah.

Sida tattoo xiddigaha qabiilka, tattoo xiddigta Celtic waa isku dhaf ah laba walxood oo tattoo ah - xiddigaha iyo qaabka Celtic - hal naqshad weyn. Iyada oo leh tattoo xiddigta qaabka Celtic, waxaad matali kartaa dhaxalkaaga ama waxaad xoogga saari kartaa macnaha isku xirnaanta iyo xad-dhaafka leh timo-qaabka Celtic gaar ah.

5. Tattoo kalluun xiddigeed casaan iyo madow.

Mid ka mid ah tattoos xiddigaha midabka ugu caansan waa kan leh xiddig cas iyo madow , oo aad caan ugu ah ciidamada badda iyo ilaalada xeebaha ee Maraykanka. Nakhshad xiddigeedkan gaarka ah waxa uu isku daraa qaabka calanka Maraykanka xiddigta shanta gees leh iyo midab kombuyuutar ah oo madow iyo casaan ah oo is beddel ah oo laga helay jaantusyada badda. Tattoo xiddiggan ayaa sidoo kale calaamad u ah imaatinka guriga ee badmaaxiyaha maqan.

6. Tattoo xiddiga casaanka ah.

Tattoo xiddig casaan ah ayaa inta badan calaamad u ah halganka qofka ee kansarka naasaha waana beddel weyn oo loo beddelo tattoo ribbon casaan dhaqameed. Dabcan, haddii aad ku beddesho madow, qaabka tattoo starfish, xiddiga casaanka ah wuxuu ku dhawaadaa inuu noqdaa "dhagaxa punk" ama "beddelka" calaamadda dagaalka kansarka naasaha, siinta tattoo xiddiga si gaar ah u leexiya. naqshadeynta.

7. Tattoo xiddig guduudan.

Tattoo xiddig guduudan ayaa ah hal dariiqo oo lagu matali karo shaqsiyadaada midabka iyo astaanta dabiiciga ah ee xiddiga. Violet waa isku-dar ah tamarta rabshadaha cas iyo xasilloonida buluugga; Sidaa darteed, guduudku wuxuu u taagan yahay dheellitirka walxaha iyo dareenka. Tani ma noqon karto xaalada dabiiciga ah ee dadka intiisa badan, laakiin xiddiggu wuxuu u taagan yahay rabitaanka iyo rabitaanka. Taasi waa sababta calaamadda isku dhafan ee dheellitirka guduudan iyo rabitaanka dabiiciga ah ee xiddiga ka dhigaya naqshadeynta tattoo ugu fiican ee kuwa raba inay helaan nabad iyo isku dheelitirnaan.

8. Tattoo xiddig iyo zebra.

Astaanta xayawaanka, zebra waxay u taagan tahay dheelitirnaanta, shakhsinimada iyo xorriyadda. Nabarkeedu wuxuu u oggolaanayaa inuu ku dhuunto cawska dheer ee bannaanka Afrika, isaga oo ka qarinaya bahalnimada iyo inuu noqdo hab lagu ilaaliyo xayawaanka. Kuwa rajaynaya in ay isku daraan calaamadda awoodda leh ee xayawaankan oo leh calaamad awood leh oo isku mid ah ee xiddiguhu waxay ku samayn karaan siyaabo dhowr ah.

9. Balanbaalista iyo tattoo xiddiga

Balanbaalista waxaa inta badan loo arkaa inay yihiin calaamadaha dib-u-dhalashada; Sidaa darteed, isku-xidhka cayayaannadan metamorphing ee xiddiguhu waxay abuuri karaan sawir gaar ah oo astaan ​​​​u noqon doona labadaba dib-u-dhalashada iyo raadinta yoolalka qaarkood oo ay metelaan xiddiguhu.

10. Tattoo xiddigaha iyo daruuraha.

Daruuruhu waxay astaan ​​u yihiin waxyaabo kala duwan в kala duwan dhaqamada iyo khuraafaadka. Tusaale ahaan, khuraafaadka Giriigga iyo Roomaanka, daruuruhu waxay ahaayeen hoyga ilaahyada, dad badan ayaana maanta aaminsan in daruuruhu astaan ​​​​u tahay nasiib xumo ama khatar soo socota. Si kastaba ha ahaatee, iyadoo ku xiran waxa aad rabto in daruuruhu ay matalaan, xiddigahaaga iyo tattoos-kaaga ayaa yeelan doona mid ka mid ah macnayaal badan oo kala duwan. Tusaale ahaan, sawir muujinaya xiddigaha cirka oo ay ka buuxaan daruuro duufaano ah ayaa muujinaya in aad soo martay waqtiyo adag si aad u gaarto hadafyadaada. Naqshad kale oo leh xiddigo huruud ah oo dhalaalaya oo ku yaal bannaanka daruuraha cad ayaa muujin doona in kuwa kaa lumay ay aadeen adduun ka wanaagsan.

11. Tattoo ubax iyo xiddig.

Ubaxyadu waxay calaamad u noqon karaan koritaanka iyo horumarka; taas oo ah sababta keentay in sawirkan lagu daro naqshadeynta tattoo star waa hab cajiib ah oo lagu daro heerka macnaha. Xiddigaha inta badan waxaa loo adeegsadaa in lagu tilmaamo yoolalka iyo himilooyinka, marka la isku daro labada sawir waxa ay ka tarjumaysaa kobaca shaqsiyeed ee aad ku gaartay hadafyadaada. Tusaale ahaan, Ubaxyadu waxay u taagan yihiin bacriminta dhaqamadii hore ee Giriigga iyo Masar ; Sidaa darteed sawirka ubaxa iyo xiddiguhu waxay muujin karaan naag iyo ilmaheeda.

12. Tattoo dhafoor iyo xiddigeed

Tattoo-gani waxa uu astaan ​​u noqon karaa in laga guulaysto dhimashada ama ka adkaanta dhaawacyada maadaama dhafoorku inta badan astaan ​​u yahay dhimashada halka uu xiddiggu astaan ​​u yahay dhamaystirka hawl adag. Sawir kale ayaa laga yaabaa inuu muujiyo calanka caanka ah ee budhcad-badeedda, isaga oo sawiraya madaxa madaxa ee xiddigta qaab-badeed: waxay muujin kartaa laba-geesoodka xoogagga maamula nolosheena: rabitaanka xorriyadda ama buuxinta waxa nalaga filayo.

13. Tattoo cirfiid iyo xiddigeed

Tattoo xiddigani wuxuu noqon karaa mid dheddig ah wuxuuna inta badan muujiyaa male-awaalka qofka xidhan ama rabitaanka xaqiiqo wanaagsan. Sawirka suurtogalka ah ee cirfiidka iyo xiddiggu wuxuu matali karaa cirfiid ku fadhiya dayax bir ah, oo xiddigo liqiqaya horteeda: Xaqiiqda ah in cirfiidku u xiisootay wax badan ayaa laga arki karaa wejigeeda hoos u dhacay, xiddiguhuna waxay calaamad u yihiin ku riyoon mustaqbalka. Naqshadaynta kale ee cajiibka ah ee tattoo waa kan cirfiidka duulaya ee xiddigaha si ay u muujiso inaad aaminsan tahay naftaada iyo horumarkaaga yoolalkaaga.

14. Tattoo wadnaha iyo xiddiga

Tattoo wadnaha iyo xiddiguhu waa sheeko qosol leh, togan oo farxad u leh adduunka: noloshu waa qurux badan tahay, waxaadna ku aragtaa waxyaalaha ugu fiican iyo dadka!

15. Tattoo leh xiddig iyo Lisa.

Ku darista xiddigaha tattoo gurguurta waxay ku dari kartaa macno iyo xiiso muuqaal ah. Waxaa jira dhowr siyaabood oo loogu dari karo xiddigaha si ay u koraan naqshadaynta dhirta; tusaale ahaan, halkii caleemaha ama ubaxa, waxaad ku dhejin kartaa xiddigaha geedka: tani waxay muujin kartaa yoolalka aad gaartay. Tattoo-gan waa la cusboonaysiin karaa sannadaha si loo muujiyo horumarkaaga oo dhan!

16. Xiddigta tattoo iyo laadhuu.

Laadhuudu waxay astaan ​​u noqon karaan sharadka, khatarta iyo nasiibka. . Tattoo laadhuu ku ag taal kalluun-xiddigle ayaa laga yaabaa inay noqoto naqshad caadi ah oo lagu sameeyo dhaqanka badda: badmaaxayaal badan, budhcad-badeed iyo saraakiil ciidan ayaa ciyaaray laadhuu iyo ciyaaro kale oo fursad ah si ay waqtiga ugu dhaafaan safarro dhaadheer.

17. Tattoo iskutallaab iyo xiddig

Qaadashada iskutallaabta iyo tattoo xiddiguhu waxay noqon kartaa hab cajiib ah oo lagu xasuusto qofka aad jeceshahay ee kaa lumay oo muuji inaad aaminsan tahay in maalin uun aad dib u midoobi doonto (sida sawirka Masiixiyiinta ee iskutallaabta). Mid ka mid ah dariiqo lagu shaqsiyeeyo tattoo-kan ayaa ah in qof kasta lagu daro xarafkiisii ​​hore ama taariikhda dhalashada ee gudaha ama agagaarka xiddigta, ama dhig farriin sida "Nabadda Nasashada" oo ku qoran iskutallaabta hoosteeda.

18. Xiddigta David tattoo

Xiddiga Daa'uud - calaamad muhiim u ah diinta Yuhuudda. Naasigii Jarmalka, Yuhuudda ayaa laga rabay inay xidhaan astaantan lagu tolay dharkooda si mar kasta loo aqoonsan karo. Tani waa tattoo ugu fiican ee kuwa raba inay soo bandhigaan caqiidadooda Yuhuudda. Si fudud ayaa loo shakhsiyayn karaa si loo muujiyo caqiidadaada gaarka ah iyo waxa ku jira waxa aad aaminsantahay. Tusaale ahaan, xiddiga gaarka ah ee David design tattoo wuxuu noqon karaa xaraf Cibraani ah ama erey gaaban oo gudaha ah. Waxay noqon kartaa eray ama fikrad adiga muhiim kuu ah, ama qofka aad lumisay xarafkiisii ​​hore.

19. Tattoo Xiddigta ololaysa

Cunsurka dabku wuxuu muujin karaa gardaro, xanaaq, rabitaan, isbeddel iyo isbeddel, iyo sidoo kale rabitaankaaga inaad ku gaarto yoolalkaaga qiimo kasta. Isku dhafka xiddigaha iyo ololka ee naqshadeynta tattoo waxay muujin kartaa inaad gaartay guushaada, ama inaad soo martay ololka nolosha oo aad noqoto mid ka sii xoog badan sidii hore.