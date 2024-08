Detox-ka-xagaaga kadib waa dib-u-kicinta u baahan maqaarkaaga dayrta

Inkasta oo xagaaga farsamo ahaan uu socdo ilaa dhammaadka Sebtembar, aynu wajahno, qof kastaa wuxuu si aan rasmi ahayn u macsalaameeyay xilliga ka dib Maalinta Shaqaalaha. Liisaska ugu sarreeya ee la qabanayo ee diyaarinta dayrta? Sii maqaarkeena qaar ka mid ah jacaylka aadka loogu baahan yahay ka dib xilliga xamaasadda xagaaga. Tixgeli: guuldarrooyinka soo noqnoqda ee gudaha barkadaha dabaasha oo leh koloriin, saddex bilood wax kasta oo casaan ah iyo laga yaabee xitaa aad u badan gabbaldhac. In kastoo aan niyad wanaag ku jirno la mariyey muraayad qorraxdu xagaaga oo dhan, waxyaabaha sida daloollada xidhan, maqaarka qalalan, Dhaawaca qorraxda iyo bushimaha jeexjeexan ayaa inta badan welwel laga qabaa dhammaadka Ogosto. Nasiib wanaag, waxa kaliya ee ay ku qaadanayso dib u habeynta midabkaaga waa isbedelo yar oo ku yimaada habka daryeelka maqaarka xagaaga ee hadda. Ma u baahan tahay hagitaan yar? Sii akhri talooyinka ku saabsan sida loo nadiifiyo maqaarkaaga ka dib xagaaga.

Daloolo nadiif ah oo qoto dheer

Ka dib bilo kulul, cimilo qoyan, waxaad u badan tahay inaad dareentay dhidid, wasakh, iyo saliid oo ku urursan maqaarkaaga sare. Dhididkaaga, oo lagu qaso isqurxinta iyo wasakhowga, ayaa waxyeeleyn kara wejigaaga oo sababi kara daloolooyin xidhmo. Si aad u wanaajiso muuqaalka daloolada oo aad uga hortagto dillaacyada, ku nadiifi wejigaaga maaskaro nadiifinta. Mid ka mid ah kuwa aan ugu cadcadnahay waa Maaskarada Nadiifinta Deep Pore ee Kiehl, kaas oo lagu sameeyay dhoobo cad oo Amazonian ah si ay uga caawiso nadiifinta maqaarka, soo saarta wasakhda, yaraynta soo saarista sebumka, iyo si muuqata u adkeynta daloolada.

Qoyaan, qoy, qoy

Dhab ahaantii, waanu dhab nahay. Waxaan ka hadleynaa kiriimyada habeenkii, kiriimyada maalintii, kiriimyada SPF, saliidaha, kiriimyada jirka... in ka badan ayaa ka sii fiican. Koloriin, biyaha milixda, iyo fallaadhaha UV ayaa qallajin kara maqaarkaaga, markaa ha ka baqin inaad marsato qoyaan. Kareemka qoyaanka ee CeraVe waxa uu leeyahay qaab qani ah oo aan dufan lahayn waxaana lagu daray maaddooyin faa'iido leh sida fuuqaynta hyaluronic acid iyo ceramides si ay u caawiyaan hagaajinta iyo ilaalinta maqaarka dabiiciga ah ee xannibaadda. Waxa kale oo loo isticmaali karaa wejiga iyo jidhka.

Dib-u-habaynta wixii waxyeelo cadceed ah oo jira

Marka dhalaalka xagaagaagu bilaabo inuu dhoco, waxaa laga yaabaa inaad bilowdo inaad aragto calaamadaha dhaawaca qorraxda - ka fikir xuubyo cusub, baro madow, ama midab maqaarka oo aan sinnayn. Nasiib darro, ma beddeli kartid waxyeelada ay keenaan fallaadhaha UV (taasi waa sababta ay muhiim u tahay in la marsado muraayadaha qorraxda maalin kasta), laakiin waxaad ka caawin kartaa in la yareeyo calaamadaha muuqda ee dhaawaca qorraxda ee maqaarka maqaarka oo leh fitamiin C serum sida La Roche. -Posay 10% Saafi ah Vitamin C Serum Wajiga, waxa ay soo saartaa midabka maqaarka iyo qaabka jirka, isaga oo ka dhigaya mid siman oo fuuq ah.

Isticmaal antioxidants iyo kiriimyada qorraxda

Waxyeelada qorraxdu waxay dhici kartaa sanadka oo dhan, xitaa dayrta iyo jiilaalka, markaa ha ka boodin muraayadaha qorraxda. Fiiri La Roche-Posay Anthelios Melt-In Sunscreen SPF 100 si aad u ilaaliso ugu badan waxayna ku habboon tahay dhammaan noocyada maqaarka, oo ay ku jiraan kuwa xasaasiga ah. Kahortagga dheeraadka ah ee ka dhanka ah gardarrada deegaanka iyo yaraynta calaamadaha gabowga ee muuqda, ku xidhi muraayadaada qoraxda iyo serum qani ku ah antioxidant sida SkinCeuticals CE Ferulic.

Ka saar maqaarkaaga

Duubista had iyo jeer waa muhiim, laakiin gaar ahaan lagama maarmaanka u ah markaad isku dayeyso inaad dib u habeyn ku sameyso maqaarkaaga ka dib xilli dheer oo dhidid ah. Mid ka mid ah kuwa aan ugu jecelnahay waa suufka cusboonaysiinta maqaarka ee caafimaadka maqaarka. Waa kiimiko ka saara unugyada maqaarka ee dhintay, ka saara maqaarka dushiisa, yareeya saliidda xad-dhaafka ah iyadoo dejinaysa oo dejisa maqaarka. Jirka, isku day Kiehl's Gentle Exfoliating Body Scrub. xoqitaanka jidhka ee raaxaysan wuxuu si wax ku ool ah uga saaraa unugyada maqaarka ee dhintay oogada sare ee maqaarka iyada oo aan si xad dhaaf ah loo engegin. Iyada oo ay weheliyaan qaybo ka mid ah kernels khudaar iyo emollients, maqaarku wuxuu noqdaa mid jilicsan oo siman.

Is dawee

La dagaallama bushimaha qalalan adiga oo ku daraya xoqitaanka bishimaha ee dibintaada si ay kaaga caawiso in aad ka takhalusto maqaarka engegan ee bushimahaaga oo aad ugu diyaariso fuuqbax dheeraad ah. Ka dib markaad bushimahaaga nadiifiso, sii qoyaanka ay u baahan yihiin oo leh bushimo nafaqo leh, ul, midab (wax kasta oo aad door bidayso) oo ay ku jiraan maaddooyinka sida fitamiin E, saliidaha, ama aloe vera. Tusaale ahaan, isku day Lancôme's Nourishing Absolue Precious Cells Lip Balm, oo lagu sameeyay fiitamiin E, malabka qudaarta, shinnida iyo saliidda abuur rosehip si loo yareeyo muuqaalka xariijimaha iyo laalaabyada ku wareegsan bushimaha, iyaga oo ka dhigaya kuwo siman, fuuqbaxay oo buuran.