42 Tattoo oo loogu talagalay hooyada iyo gabadha (oo leh macno)

Tattoos waa isbeddel moodada oo soo koray sanadihii la soo dhaafay, maantana dad badan ayaa doorta inay maqaarkooda u adeegsadaan naqshado kala duwan si ay u astaan ​​u noqdaan wax gaar ah. Xiriirka ka dhexeeya hooyada iyo gabadheeda waa mid aad u qaas ah oo macno leh, iyo helidda shabbad ka tarjumeysa xiriirkaas waa fikrad aad u weyn in la maamuuso. Taasi waa sababta maanta on blog this waxaan rabnaa inaan ku siin xulashada naqshado ka tattoos hooyada iyo gabadha mid aad u qaas ah oo aad ku dhiiri gelin karto oo aad fikrado ku heli karto si aad u hesho tattoo aad adiga iyo gabadhaadu jeclaan doontaan. Markaa ku raaxayso balooggan qabow oo soo hel tattoos cajiib ah.

Tattoosku waa hab wanaagsan oo astaan ​​u ah wax khaas ah oo maqaarka ku yaal, ha ahaato naqshad fudud oo leh dhowr waxyaalood ama qaab adag oo leh midabyo badan iyo waxyaabo badan, tattoo ayaa kuu matali doona wax adiga kuu gaar ah. Helitaanka nashqad gaar ah oo aad jeceshahay oo micnaheedu yahay wax gaar ah waa fikrad aad u wanaagsan waana sababta aan blog -kan ugu tusi doono qaar ka mid ah naqshadaha tattoo ee waaweyn. Hoos waxaan ku tusi doonaa doorashada tattoo gabadhii hooyo weyn, kaas oo aad ku heli karto fikrado aad u hal -abuur leh oo aad ku dhiirrigeliso inaad hesho naqshad adiga kugu habboon. Ku raaxayso oo dooro naqshadda aad ugu jeceshahay.

Ubaxyadu waa fikrad weyn oo loogu talagalay tattoo hooyada waxayna astaan ​​u tahay jacaylka ay aad u badan yihiin. Halkan waxaan kuugu reebaynaa tusaale ah tattoo aad u khaas ah oo ku dhiiri gelin kara.

Marka hooyooyinka iyo gabdhuhu is jeclaadaan dayaxa iyo gadaashiisa, waxay u qalantaa tattoo xusuus xusuus leh sida kan sawirka.

Ma jiraan wax isu keena hooyada iyo gabdhaha sida Tattoo macno leh, gaar ahaan mid leh muhiimad dhaqan iyo mid ruuxi ah.

Tattooyadan fudud, oo ay ku jiraan erayada hees aan waqti lahayn oo ay waalidiintu inta badan u heesaan ilmahooda, ayaa u oggolaanaya hooyada iyo gabadheeda inay shaqsi ahaadaan iyagoo isku xiran.

Waligaa ha ku qaadin gacmahan gacmeedyada quruxda badan leh. Waan jeclahay dulucda madow iyo caddaanka ee geesinimada leh, waa dhaqan laakiin firfircoon.

Qaar ka mid ah cilaaqaadka hooyada iyo gabadheeda ayaa ah kuwo isku mid ah si ay isu fidiyaan. Waan jeclahay sida adhigan shimbiraha hooyadiis ugu tagto.

Sida tattoo-ga, dammaanadda hooyada iyo gabadheeda ayaa weligeed jirta. Ubaxyada la jecel yahay ee lagu daray waa taabasho gaar ah oo ku saabsan tattoo -gaan caadiga ah.

Hooyooyinku wax badan bay na baraan, iyo sida loogu guulaysto hiwaayadda waa mid iyaga ka mid ah. Waxaan jecelnahay tattoo -gaan shaqsiyeed ee qoto dheer. Ma qiyaasi karno inta saacadood ee labadan irbadood ku xidhnaayeen.

Tattoo Tani waa fikrad aad u wanaagsan oo astaan ​​u ah xorriyadda iyo jacaylka hooyada iyo gabadheeda.

Barroosinkan ayaa ah tattoo ay saddex jiil go'aansadeen inay sameeyaan. Waan jeclahay kala duwanaanshaha yar ee mid kasta oo iyaga ka mid ah, laakiin dhammaantood waa barroosinno kale, oo astaan ​​u ah jacaylka weligeed ah.

Hooyo la yaab leh ayaa ku casuuntay iyada iyo gabadheeda si ay u helaan tattoo -kan qurxoon. Mid kasta oo ka mid ah haweenkan, tani waa hab weyn oo ay isku xusuusiyaan in waqtiyada farxaddu ay had iyo jeer ku dhow yihiin geeska.

Had iyo jeer waqti u samee hooyadaa ... hana iloobin inaad la wadaagto koob shaah ah. Labadan waligood ma ilaawi doonaan xusuusinta nolosha.

Roses ma aha oo kaliya jacaylka. Qabanqaabadan ubax ee macnaha leh waxay xanbaarsan tahay farriin muhiim ah oo jacayl oo u dhexeeya hooyada iyo gabadheeda.

Dhammaan hooyooyinku waxay xannaaneeyaan gabdhahooda, hal dariiqo oo aad ugu dhawdahayna waa isgaarsiinta. Doorashadani waxay ku fiicnaan lahayd in lala sameeyo hooyo. Si kasta oo ay u kala fog yihiin, had iyo jeer way la xiriiri doonaan.

Tattoo -ga aan dhammaadka lahayn waa xariif waana fikrad fiican inaad hooyadaa saarto maqaarkaaga.

Dumarku waxay inta badan xigmad ka soo qaataan hooyooyinkood, iyo waxa ka fiicnaan kara in la mariyo tattoo xayawaanka ugu macaan uguna caqliga badan - guumaysta. Naqshadeynta midabkaan oo buuxda waa fikrad aad u fiican in gabadhaada lagu xardho.

Mararka qaarkood qeybaha dhaadheer ayaa si weyn u hadlaya. Waxaan jecelahay khadadka geesinimada leh iyo nashqadaha jilicsan ee hooyadan iyo gabadheeda ay doorteen.

Tattoo qalbi quruxsan oo lala samayn karo hooyada.

Jacaylka hooyadu u qabto gabadheeda ayaa noqda ubaxyo badan. Ubaxyadan qorraxda leh ee qalbiga leh waa xusuus farxad leh tan.

Qorraxda iyo hal tattoo waa fikrad weyn. Tattoo Tani waa ikhtiyaar weyn hooyada.

Gacanta Faadumo waa astaan ​​gaar ah oo aad la samayn karto hooyadaa haddii aad rabto.

Furaha qalbiga hooyada? Gabadhiisa. Tani waa xusuusin fudud laakiin casri ah oo ah in mid kasta oo ka mid ah haweenkan ay leedahay qof muujinaysa jaceylkooda gudaha iyo quruxdooda.

Naqshadani waa ikhtiyaar kale. Tattoo -yada xarafku waa isbeddel iyo helidda weedhaha saxda ah ee hooyadaa jeclaan doonto waa fikrad aad u fiican. Waa naqshad fudud.

Tattoo hooyada iyo gabadhu waa fikrad fiican oo lagu soo bandhigo xidhiidhkooda gaarka ah. Waa fikrad wanaagsan inaad doorato font gaar ah oo labadiinuba aad jeceshahay.

Sida iska cad, labadan qof ee la xardhay waxay ahayd inay midba midka kale u banneeyo. Hooyada iyo gabadhu mar walba way buuxin karaan jacaylka midba midka kale.

Tattoo -kan oo faahfaahsan oo midab leh ayaa aad u qurux badan in hooyooyinka iyo gabdhuhuba u qaddarin karaan dhadhanka oo dhan. Waxaan jecelnahay xarigga wadnaha ee hummingbirds xirtaan, oo muujinaya in jacaylku iyaga la jiro meel kasta oo ay tagaan.

Tattoo -kan ayaa ah habka ugu habboon ee lagu xusuusto midowga hooyada iyo gabadha marka ay gabadhu baxdo. Kani waa tattoo oo astaan ​​u ah in kan kale uu yahay wicitaan taleefan.

Tattoo -gu wuxuu si fiican u muujinayaa sida hooyada iyo gabadhu isu -ekaan karaan, meel kasta oo ay joogaan. Swing on the Moon waa hab sixir ah oo loogu dabaaldego tan.

Balanbaalisyada waa qurux badan yihiin naqshadduna waxay ku habboon tahay hooyadaa.

Gabdhuhu waxay ka soo jeedaan hooyooyinkood oo gogol -xaadhkan ayaa si fiican u muujinaya isku xidhkan gaarka ah.

Shimbiraha ayaa astaan ​​u ah xorriyadda, iyo shinbirka shimbirta oo aad la wadaagto hooyadaa iyo walaashaa waa hab wanaagsan oo lagu muujiyo xiriirka.

Baaladu waa ikhtiyaar aad u fiican maqaarkaaga naqshadduna waa mid xariif ah. Kani waa tattoo midab leh oo isku daraya astaan ​​aan dhammaad lahayn, baal, ereyada "hooyo iyo gabadh" iyo shimbiraha duulaya.

Tattoodan astaanta ahi waa mid aad u qurux badan waana fikrad aad u fiican in hooyadaa lagu xardho. Kani waa naqshad ubax ubaxeed aad u qurux badan oo aad ku samayn karto khad madow oo astaan ​​u ah jacaylka hooyada iyo gabadha.

Naqshadani waa ikhtiyaar kale oo wanaagsan oo lagu sameeyo gabadhaada. Kani waa naqshad hal -abuur leh oo leh macne gaar ah. Ku dhiiranow inaad ku samayso maqaarkaaga oo aad la gasho naqshad gaar ah hooyadaa.

Tattoo -yada fallaadhu waa weyn yihiin waana fikrad fiican inaad hooyadaa hesho. Naqshaddu waa fallaadh aad u fudud oo asal ah oo cagta lagu xardhay. Waxaad kula sameyn kartaa hooyadaa hal meel, ama kaliya wadaag naqshadda oo aad hesho meelo kala duwan si aad u hesho tattoo.

Tattoo Tani waa fikrad kale oo qabow hooyada. Waa dhisme gogo 'halxiraalayaal ah oo si fiican isugu habboon. Hooyadu waxay haysataa hal xabbad, gabadhu waxay leedahay qayb kale.

Ikhtiyaarka tattoo waa fikrad aad u fiican haddii aad rabto inaad ku xirato astaanta astaanta ah maqaarkaaga iyo iyadoo lala kaashanayo hooyadaa. Qaadashada tattoo oo leh naqshad isku mid ah waa fikrad wanaagsan ikhtiyaarkanina waa fikrad aad u wanaagsan. Tattoo -gaan oo leh laba geri, yar iyo weyn, waxay astaan ​​u tahay jacaylka hooyada iyo gabadheeda.

Haddii aad rabto inaad hooyadaa la samaysato tattoo, kani waa naqshad aad u qurux badan. Kani waa tattoo aad u hal -abuur leh oo midab ahaan lagu sameeyay waana saddex shimbirood oo aad u qurux badan.

Ikhtiyaarkan tattoo waa fikrad aad u fiican in lala kulmo hooyada. Kani waa tattoo shinni midab leh oo cagta ku yaal.

Astaanta aan dhammaadka lahayn micnaheedu waa wax gaar ah oo aan waqti lahayn. Astaantani waa fikrad wanaagsan in hooyadaa lala yeesho tattoo gaar ah oo astaan ​​u ah ururkan. Kani waa shaati -gacmeed isku daraya astaanta dhammaad la'aanta erayada hooyo iyo gabadh iyo sawir qalin.

Tattoo maroodi oo aad u khaas ah, oo astaan ​​u ah midowga hooyada iyo gabadha. Kani waa naqshad aad u fiican oo lagu sameeyay midab kaas oo kaa caawin doona inaad fikrad sameyso.

40+ Cajiib ah Hooyada iyo Ilmaha Tattoo Nashqadeeyay Fikradaha 👩‍👦 Fikradaha Tattoo Ilmaha Hooyada || Sawirada Tattoo Hooyada

Daawo muuqaalkan Youtube-ka

Ha iloobin inaad ka tagto ra'yi -celintaada tattoo -yada aan ku siinno balooggan ...